«Они сильнее»: Коломойский поддержал разворот в сторону России

Коломойский сказал, что для Украины настало время «отказаться от Запада» и снова развернуться в сторону России.

«Они [Россия — прим.ред.] все равно сильнее. Мы должны наладить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы [Америка] вынуждаете нас воевать, но даже не даете нам на это денег», — заявил Коломойский.

NYT отметила, что высказывания Коломойского могут быть обусловлены его бизнес-интересами, но каковы бы ни были его мотивы, геополитические взгляды миллиардера имеют значение: аналитики и западные дипломаты считают, что он имеет широкое влияние на администрацию президента Украины Владимира Зеленского

«Вы не примете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия c удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор», — сказал бизнесмен в ходе интервью.

Коломойский заявил, что у него нет любви к России. Он объяснил свою позицию тем, что война с Россией «будет длиться до последнего украинца».

Восстановление связей с РФ бизнесмен назвал необходимым для экономического выживания Украины. Также он предсказал, что нанесенная военным конфликтом в Донбассе травма заживет.

«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта», — сказал Коломойский.

Он добавил, что серьезно работает над тем, чтобы положить конец конфликту, но отказался разглашать детали, так как американцы «все испортят и помешают».

Как сообщал «Рамблер», в конце августа Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России и разделению вопросом Крыма и Донбасса.