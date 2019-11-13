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«Они сильнее»: Коломойский поддержал разворот в сторону России 

Рамблер + ещё 22 39 минут назад
Украинский миллиардер Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений России и Украины. Об этом он заявил в интервью The New York Times.
Коломойский сказал, что для Украины настало время «отказаться от Запада» и снова развернуться в сторону России.
«Они [Россия — прим.ред.] все равно сильнее. Мы должны наладить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы [Америка] вынуждаете нас воевать, но даже не даете нам на это денег», — заявил Коломойский.
NYT отметила, что высказывания Коломойского могут быть обусловлены его бизнес-интересами, но каковы бы ни были его мотивы, геополитические взгляды миллиардера имеют значение: аналитики и западные дипломаты считают, что он имеет широкое влияние на администрацию президента Украины Владимира Зеленского.
«Вы не примете нас в альянс. Бесполезно тратить время на пустые разговоры. В то время как Россия c удовольствием включила бы нас в новый Варшавский договор», — сказал бизнесмен в ходе интервью.
Коломойский заявил, что у него нет любви к России. Он объяснил свою позицию тем, что война с Россией «будет длиться до последнего украинца».
Восстановление связей с РФ бизнесмен назвал необходимым для экономического выживания Украины. Также он предсказал, что нанесенная военным конфликтом в Донбассе травма заживет.
«Дайте пять, десять лет, и кровь будет забыта», — сказал Коломойский.
Он добавил, что серьезно работает над тем, чтобы положить конец конфликту, но отказался разглашать детали, так как американцы «все испортят и помешают».
Как сообщал «Рамблер», в конце августа Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России и разделению вопросом Крыма и Донбасса.
Комментарии372 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , New York Times
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