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Губернатор Венето назвал «апокалиптическим» разорение Венеции из-за наводнения 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Наводнение в Венеции сравнили с концом света
Фото: РИА Новости
Губернатор итальянской области Венето Лука Дзайя назвал "апокалиптическим" разорение Венеции в связи с затоплением из-за "высокой воды", а ущерб "невероятным и пугающим". Об этом он заявил в среду в телепрограмме Mattino 5.
"Мы переживаем апокалиптическое разорение, и я не преувеличиваю, 80% города под водой. Ущерб сложно себе представить, это пугает", — сказал Дзайя.
Минувшей ночью уровень моря поднялся до рекордной за последние полвека (с 1966 года) отметки — 187 см. К утру "высокая вода", характерный для Венеции природный феномен, вызываемый приливами и лунными циклами, спала, однако в ближайшие часы ожидается новая волна и повышение уровня моря до 160 см. Жизнь в городе оказалась значительно затруднена. Жители и самые смелые туристы в высоких резиновых сапогах передвигаются по выстроенным временным платформам. Многие туристы покидают Венецию. Затопленной оказалась крипта собора Святого Марка, а также нижние этажи многих зданий.
Мэр Луиджи Бруньяро обратился к региональным властям с требованием объявить чрезвычайное положение в связи с природным бедствием.
Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Он связан с повышением уровня моря, что случается, как правило, осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов. Определенные климатические явления, такие как сильные дожди, могут приводить к обострению обстановки. В данном случае этому способствовала дождливая погода и определенный ветер с моря.
Не менее драматическая ситуация в связи с непогодой и проливными дождями сложилась в другом итальянской городе из Списка всемирного наследия человечества ЮНЕСКО, культурной столице Европы 2019 года Матере.
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Теги:
В мире , Другое , Происшествия , Лука Дзайя , Луиджи Бруньяро , ЮНЕСКО , Венеция
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