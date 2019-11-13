Назарбаев «перешел дорогу» Лукашенко

По данным издания, возможность проведения встречи глав государств Назарбаев обсудил с Зеленским ещё 22 октября в Токио на коронации японского императора. Присутствовавший при разговоре глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров с Путиным, поскольку без встречи они не могут «сдвинуть процесс с места».

Назарбаев позже, выступая в городе Нур-Султан, отметил, что поставил Путина в известность о готовности Зеленского к встрече с ним «тет-а-тет».

«Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан», — приводит издание слова первого президента Казахстана.

Отмечается, что Путин пока никак не отреагировал на предложение. Однако позицию Кремля обрисовал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков , который заявил, что российский президент никогда не отказывается от подобных встреч, но переговоры должны быть тщательно подготовлены, поскольку «встречи ради встреч приносят мало пользы».

Автор статьи подчеркивает, что Назарбаев предлагал организовать российско-украинские переговоры в Казахстане ещё в самом начале конфликта в 2014 году. Однако тогда встреча глав государств в нормандском формате была назначена в Минске. С тех пор главным примирителем двух стран считается президент Белоруссии Александр Лукашенко.