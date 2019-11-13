В Киеве назвали улицы в честь нацистских коллаборантов

В Киеве переименовали улицы в честь нацистских коллаборантов

Долинский сообщил в Facebook, что теперь одна из улиц носит имя Ивана Павленко — командира 109-го батальона вспомогательной полиции СС, вторая — активиста «Организации украинских националистов» (ОУН; организация запрещена в России — прим. ВЗГЛЯД) Нила Хасевича.

«Дикое, невообразимое надругательство совершили вчера депутаты Киеврады», — прокомментировал глава Украинского еврейского комитета.

Он напомнил, что Павленко — «организатор, участник и исполнитель массовых убийств евреев, украинцев, белорусов — женщин и детей — в Белой Церкви, Виннице, Житомире, Белоруссии».

Кроме того, «за отличную службу» он был награжден нацистской наградой «Отличие за храбрость для представителей восточных народов».

Хасевича Долинский охарактеризовал как организатора убийств евреев, украинцев и белорусов, а также автора антисемитских карикатур. Также он принимал участие в организации массовых убийств поляков.

Напомним, в сентябре Москва призвала Киев отказаться от попыток реабилитации нацизма. Отметим, что газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина начинает менять отношение к войскам ваффен-СС.