В Раду попал борец с «русским миром»

Отмечается, что Вятрович занял место Ирины Луценко , сложившей мандат по состоянию здоровья.

«Иду в политику, чтоб строить украинский мир и останавливать "русский мир"», — приводятся слова нардепа на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Владимир Вятрович — украинский историк, получивший образование во Львовском университете. Был одним из активистов Евромайдана, который координировал действия протестующих. В 2014 году он был назначен на пост директора института национальной памяти, где активно занялся декоммунизацией страны. Именно он представлял соответствующий законопроект в Верховной Раде.