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Китайские СМИ предупредили НАТО о последствиях выпадов в адрес Пекина 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Китай пригрозил НАТО
Фото: ТАСС
Североатлантический альянс должен воздержаться от неосторожных выпадов в адрес КНР, поскольку это может повлечь за собой последствия. Об этом пишет в среду китайская газета Global Times.
"Некоторые в Соединенных Штатах занимаются поиском главных объектов обеспокоенности НАТО и в качестве нового врага организации обозначили Китай, — говорится в редакционной статье издания. — Североатлантический альянс должен понимать, к чему все может привести, если он начнет позиционировать КНР в качестве врага".
Как отмечается в материале, ранее радио "Голос Америки" проинформировало, что президент США Дональд Трамп планирует встретиться на этой неделе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить так называемую китайскую угрозу, которая станет главной темой в повестке дня. "Прежде заклятыми врагами Североатлантического альянса были терроризм и Россия. А сейчас он ищет новую мишень: следуя за Соединенными Штатами, НАТО обратила взоры на Китай", — пишут авторы статьи.
В статье подчеркивается, что диалог по вопросам безопасности между США, Австралией, Индией и Японией, первое межминистерское заседание которого состоялось 26 сентября в Нью-Йорке, "со все более ощутимой вероятностью эволюционирует в азиатский аналог НАТО", направленный против Пекина. Политологи газеты отмечают, что в экспертных кругах Запада уже возникла тенденция к нагнетанию ситуации, характеризуемая высказываниями о "неизбежно усиливающейся угрозе" в адрес Вашингтона и прогнозами о "быстрой победе Китая над США еще до того, как они успеют отреагировать".
"Как бы то ни было, попытки возродить военное противостояние, подобное тому, что было в период холодной войны, втянуть в конфликт как можно больше стран, в условиях современной эпохи ни к чему не приведут, — отмечают авторы. — Несложно понять, почему Вашингтон стремится к этому, наклеивая на Китай ярлык "конкурирующей державы" и сворачивая на путь всеобъемлющей конфронтации с Пекином. Если этому примеру последуют другие, им лишь придется заплатить большую цену".
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Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , НАТО , Голос Америки , Китай , США
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