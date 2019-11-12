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В Новой Зеландии попытались найти «российский след» в выборе птицы года 

РИА Новости 2 часа назад
«Российский след» ищут в Новой Зеландии
Фото: РИА Новости
Интернет-пользователи в Новой Зеландии заподозрили Россию во "вмешательстве" в конкурс "Птица года", который проводит местная природоохранная организация, однако организаторы голосования эти подозрения отвергли, сообщает радиостанция RNZ.
Природоохранная организация "Королевское общество защиты птиц и лесов Новой Зеландии" с 2005 года проводит голосование, в ходе которого желающие выбирают "птицу года". В этом году звание получил желтоглазый пингвин или, как его еще называют, хоихо. По данным организации, в голосовании этого года участвовали люди из 92 стран, при этом большинство иностранных участников — из Австралии (684 человека), Великобритании (682), США (563) и России (335). Как заявила представительница организации Меган Хабшер, из-за географии участников голосования "в сети, безусловно, были спекуляции по поводу того, было ли оно подозрительным".
"Люди придумывают различные теории о российском вмешательстве в новозеландские выборы. Но мы можем всех уверить, что в этот раз все было честно", — цитирует ее газета Guardian.
По словам Хабшер, организация проверила IP-адреса и данные всех людей, принявших участие в голосовании, и с ее точки зрения, "все выглядит достаточно чисто". При окончательном подсчете, после проверки электронных адресов организаторы приняли только 193 голоса из России. Для сравнения, из 16 тысяч проголосовавших из Новой Зеландии верифицировали всего 12,6 тысяч.
"Тому, что мы получили эти голоса, может быть разумное объяснение. Возможно, в игру вступили любители птиц из России", — отметила Хабшер.
По ее словам, "на самом деле, у Новой Зеландии и России много общих птиц". Например, малый веретенник, который "каждый год летает туда и обратно".
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Теги:
В мире , The Guardian , Новая Зеландия
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