Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео

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Затопление крупнейшего торгового центра в мире попало на видео 

Lenta.ru 46 минут назад
Крупнейший в мире торгово-развлекательный центр Dubai Mall оказался затоплен из-за затяжных ливней. Видеозапись инцидента публикует во вторник, 12 ноября, Mirror.
На размещенных в сети кадрах видно, как мощный поток дождевой воды льется с потолка. По информации издания, в результате один из выходов центра оказался заблокирован, однако туристы продолжали совершать покупки.
Местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал в результате природных катаклизмов.
«Мы работаем над тем, чтобы локализовать все утечки. Торговый центр по-прежнему открыт для гостей», — отметили в пресс-службе правительства Дубая.
Dubai Mall, расположенный в коммерческом центре Дубая, занимает территорию в более 1,2 миллиона квадратных метров. В состав комплекса в том числе входят тематический парк под крышей, самый крупный в мире крытый «золотой рынок» с 220 магазинами, «остров моды» с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из самых больших океанариумов.
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Теги:
В мире , Видео , Происшествия
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