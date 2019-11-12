Затопление крупнейшего ТЦ в мире попало на видео

Затопление крупнейшего торгового центра в мире попало на видео

Крупнейший в мире торгово-развлекательный центр Dubai Mall оказался затоплен из-за затяжных ливней. Видеозапись инцидента публикует во вторник, 12 ноября, Mirror.

На размещенных в сети кадрах видно, как мощный поток дождевой воды льется с потолка. По информации издания, в результате один из выходов центра оказался заблокирован, однако туристы продолжали совершать покупки.

Местные власти подтвердили информацию о том, что Dubai Mall пострадал в результате природных катаклизмов.

«Мы работаем над тем, чтобы локализовать все утечки. Торговый центр по-прежнему открыт для гостей», — отметили в пресс-службе правительства Дубая.

Dubai Mall, расположенный в коммерческом центре Дубая, занимает территорию в более 1,2 миллиона квадратных метров. В состав комплекса в том числе входят тематический парк под крышей, самый крупный в мире крытый «золотой рынок» с 220 магазинами, «остров моды» с магазинами элитных брендов, ледовый каток олимпийских размеров, а также один из самых больших океанариумов.