Мексика ответила на вопрос о местонахождении Моралеса

Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса

"Мы не будем раскрывать адрес его (президента Моралеса — ред.) пребывания из соображений безопасности", — заявил Эбрард в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter президента Мексики.

"Этот человек провел несколько ужасных дней, так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой — сегодня или в какой-то другой момент", — добавил Эбрард. El mejor método para resolver las diferencias es la democracia. Conferencia matutina. https://t.co/TEXfSVoyTY— Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 12, 2019

На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.