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Правительство Мексики не раскроет место пребывания Моралеса 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Мексика ответила на вопрос о местонахождении Моралеса
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что Мексика не будет раскрывать местонахождение президента Боливии Эво Моралеса после его прилёта в страну.
"Мы не будем раскрывать адрес его (президента Моралеса — ред.) пребывания из соображений безопасности", — заявил Эбрард в ходе пресс-конференции, трансляция опубликована в Twitter президента Мексики.
"Этот человек провел несколько ужасных дней, так что неизвестно, когда он захочет встретиться с прессой — сегодня или в какой-то другой момент", — добавил Эбрард.
На состоявшихся 20 октября выборах президент Боливии Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть должна принять оппозиционный вице-спикер сената.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Марсело Эбрард , Эво Моралес , Боливия , Мексика
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