Новое бедствие: правительство Молдавии уходит в отставку

Парламент Молдавии выразил вотум недоверия правительству премьера Майи Санду, отправив кабмин в отставку. Данную инициативу поддержали социалисты — партнеры премьер-министра по правящей коалиции — и их противники демократы. Вотум недоверия правительству может привести к новым выборам, что означает очередной виток кризиса в Молдавии.

Депутаты парламента Молдавии выразили вотум недоверия правительству под руководством премьер-министра Майи Санду, это решение поддержали 63 из 101 парламентария.

Таким образом, правительство Санду стало четвертым кабмином по счету за всю историю независимости Молдавии, который получил вотум недоверия от парламента республики. При этом данную инициативу продвигали партнеры премьера по правящей коалиции — социалисты.

Коалиция в молдавском парламенте состоит из Партии социалистов (ПСРМ) президента Игоря Додона и либерального блока ACUM («Платформа «Достоинство и правда» Андрея Нэстасе и «Действие и солидарность» Санду). Социалисты выразили вотум недоверия правительству после того, как премьер изменила процедуру избрания генпрокурора, возложив на себя обязательства по отбору претендентов, хотя раньше этим занимался Высший совет прокуроров.

ПСРМ раскритиковала инициативу Санду, указав, что премьер желает получить власть над будущим прокурором. Социалисты призвали главу кабмина отказаться от этого предложения, чтобы избежать вотума недоверия. По мнению президента Молдавии, инициатива премьера должны быть проверена Венецианской комиссией, которая изучает законы на предмет соответствия европейским нормам.

В ответ Санду предложила социалистам компромиссное решение, согласившись на экспертизу в случае отмены вотума недоверия, а также принятия нового механизма со стороны ПСРМ. Однако партия Додона отвергла все предложения и все же провела вотум недоверия правительству в парламенте.

За вотум недоверия кабмину проголосовали лишь две партии — социалисты и оппозиционная Демпартия. Вместе они имеют 65 мест в парламенте, получая абсолютное большинство над другими партиями.

Как заявила Санду после голосования, инициаторам отставки правительства предстоит взять на себя ответственность за свои действия.

«Мы продолжим работать для людей, продолжим бороться — и на улице, и на баррикадах, и в правительстве, если бы нам дали эту возможность. Мы продолжим бороться за свободу против нового бедствия. Что произойдет дальше, зависит от решения многих партий», — отметила премьер.

Предложения по реформе юстиции необходимы для реализации серьезных изменений в других сферах, добавила Санду, без этого «деньги будут попадать в карманы воров».

«Мы настаивали на принятии сегодняшних законов, даже не будучи уверенными в том, поддержат ли их потом социалисты и демократы. Это важные проекты», — подчеркнула премьер.

Результаты голосования по вотуму недоверия продемонстрировали некое единение среди непримиримых противников — социалистов и демократов. Сложные отношения двух партий связаны с бывшим лидером Демпартии олигархом Владимиром Плахотнюком.

Партия Плахотнюка потерпела поражение на февральских выборах в парламент Молдавии, но вместо передачи власти демократы спровоцировали политический кризис. Заручившись поддержкой Конституционного суда, демократы убрали Додона с поста президента, поставив на его место премьера Павла Филипа

Суд изменил свое решение лишь после того, как представители России, Евросоюза и США вмешались в ситуацию. Указанные страны открыто поддержали лидеров выборов — социалистов Додона, что позволило урегулировать ситуацию.

После вынесения вотума недоверия правительству Санду Молдавия рискует оказаться на пороге нового кризиса. Несогласие социалистов со своими партнерами по коалиции может стать причиной ее распада, что, соответственно, приведет к новым парламентским выборам в стране.

Санду уже говорила, что не будет больше создавать альянс с левыми, если правительство уйдет в отставку. Премьер отмечала, что собирается бороться с партией Додона, как когда-то она это делала с демократами Плахотнюка.

Однако новые парламентские выборы могут быть не слишком успешными для социалистов, которые и спровоцировали уход Санду. Учитывая, что на местных выборах ПСРМ показала не слишком хороший результат.