Порошенко: Крым будет украинским

Крым будет украинским, — заявил политик после просмотра фильма Наримана Алиева «Домой».

По его словам, эта картина является лучшим ответом тем, кто говорит, что устал от позиции украинских властей по этому вопросу.

Крым вошёл в состав России после референдума 2014 года. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».