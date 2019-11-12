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Порошенко: Крым будет украинским 

News.ru + ещё 1 1 час назад
«Крым будет украинским»
Фото: РИА Новости
Крымский полуостров обязательно вернётся под контроль Киева. С таким заявлением выступил экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Крым будет украинским, — заявил политик после просмотра фильма Наримана Алиева «Домой».
По его словам, эта картина является лучшим ответом тем, кто говорит, что устал от позиции украинских властей по этому вопросу.
Крым вошёл в состав России после референдума 2014 года. Украина по-прежнему считает его своей, но временно оккупированной территорией. Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос полуострова «закрыт окончательно».
Ранее News.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский назвал три этапа, которые необходимы для завершения конфликта в Донбассе. По его мнению, первым является прекращение огня, вторым — примирение людей, третьим — безопасная реинтеграция Донбасса и Крыма.
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Теги:
В мире , Кавказ , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Нариман Алиев , Владимир Путин , Киев , Республика Крым
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