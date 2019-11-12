Россиянина Буркова экстрадировали в США

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В США подтвердили экстрадицию Буркова из Израиля 

RT на русском + ещё 11 54 минуты назад
В американском Министерстве юстиции подтвердили экстрадицию россиянина Алексея Буркова в Соединённые Штаты.
«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22:00 мск)», — сообщила РИА Новости представитель Минюста Николь Навас.
Ранее посольство России в Израиле отметило, что экстрадиция Буркова в США не способствует укреплению российско-израильских отношений.
30 октября Минюст Израиля разрешил экстрадицию россиянина в США.
Защита Буркова признала, что не сможет повлиять на данное решение.
Алексей Бурков был задержан в 2015 году по запросу Вашингтона во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. В США его обвиняют в «киберпреступлениях».
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Теги:
В мире , Видео , Политика , Минюст РФ , РИА Новости , Израиль , США
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