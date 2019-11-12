Россиянина Буркова экстрадировали в США 

Минюст США подтвердил экстрадицию россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
«Я могу подтвердить, что Алексей Бурков был экстрадирован из Израиля в США. Он находится сейчас в заключении в США, первоначальное появление в суде намечено на 14 часов (22 мск)», — сказала представитель ведомства Николь Навас, ее слова приводит РИА «Новости».
Ранее МИД России выразил сожаление в связи с экстрадицией Буркова. Заместитель главы МИД Михаил Богданов после встречи с временным поверенным в делах Израиля Яковом Ливне заявил, что такой шаг идет вразрез с партнерскими отношениями России и Израиля.
Алексей Бурков был задержан в Израиле по запросу США в декабре 2015 года. В США его обвиняют в киберпреступлениях. Экстрадицию Буркова запрашивали США и Россия. 30 октября глава министерства юстиции Израиля Амир Охана подписал указ об экстрадиции россиянина в США, ранее экстрадицию утвердили окружной суд Иерусалима и Верховный суд Израиля. 3 ноября защита Буркова подала апелляцию на решение главы минюста, а сам Бурков — прошение отменить ордер министра. 10 ноября Высший суд справедливости Израиля отклонил прошение Буркова, 12 ноября россиянин был экстрадирован в США.