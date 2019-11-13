«Исламский джихад» признал гибель командира группировки

«Исламский джихад» заявил о гибели в израильском ударе еще одного командира группировки

Палестинская группировка "Исламский джихад" заявила в среду о гибели еще одного ее командира в результате израильских обстрелов сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

По его данным, командующий так называемой Центральной бригадой вооруженного крыла "джихада" — Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") — 38-летний Халед Фарадж погиб в авиаударе в районе одной из ферм в центре прибрежного анклава.

Палестинские радикалы и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами после того, как на рассвете вторника в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир "бригад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. Еще пять человек, в том числе четверо их детей, получили ранения. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено около 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам "Исламского джихада" и других группировок, в результате чего к настоящему моменту уже погибли 12 палестинцев, в том числе трое активистов контролирующего анклав движения ХАМАС

"Исламский джихад" ранее пригрозил пропорциональным ответом на убийство одного из своих лидеров, объявив о мобилизации бойцов. Его поддержали и другие группировки, входящие в так называемый совместный оперативный штаб сопротивления в Газе, заявив, что их ответ будет "болезненным".