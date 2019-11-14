Партию Зеленского обвинили в продаже Украины

«На глазах у всех сегодня была продана Украина. Если мы дальше будем молчать, то такое дальше будет с нашими домами и всем вокруг. Людям нужно делать выводы, мобилизоваться, ни в коем случае не паниковать, выходить на улицы и выражать свое мнение. Они продают Украину, издеваясь над нами», — передает РИА «Новости» слова Рабиновича.

Депутат добавил, что это лишь начало подобных процессов, так как партия сторонников президента Владимира Зеленского обладает большинством в парламенте.

«Они могут голосовать, как сегодня, за продажу земли, а потом за продажу наших детей и кладбищ. Они увидели безнаказанность. Как могло это произойти, если они не провели референдум среди украинцев, как обещали?» — отметил Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

Напомним, в среду Рада одобрила снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель.

Рассмотрение законопроекта сопровождалось криками «Позор» со стороны оппозиционных депутатов. Президент Украины Владимир Зеленский обещал появление в законопроекте о продаже земли сельскохозяйственного назначения ко второму чтению нормы о возможности покупки ее только гражданами Украины. Иностранцам он предложил это разрешить только по решению, принятому украинцами на референдуме.

Газета ВЗГЛЯД в сентябре подробно писала о ситуации с земельной реформой.