Макрон и Трамп договорились о личной встрече

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в начале декабря в Лондоне, перед саммитом НАТО . Об этом французский лидер написал в Твиттере, сразу после телефонного разговора с главой Белого дома. Сообщил, что обсудил с Трампом несколько тем. В их числе — Сирия, Иран, отмечает телеканал "Россия 24".

Главная интрига тут в том, что ранее Макрон заявил о глубоком внутреннем кризисе, который переживает НАТО, сравнив его со "смертью мозга". Как раз этот вопрос, вызвавший бурные дискуссии среди западных политиков, и крайне негативную реакцию Белого дома, Франция собирается обсудить на предстоящей встрече членов военного альянса.