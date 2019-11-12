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Макрон и Трамп договорились о личной встрече 

Вести.Ru 1 час назад
Макрон и Трамп договорились о личной встрече
Фото: Вести.Ru
Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с американским коллегой Дональдом Трампом в начале декабря в Лондоне, перед саммитом НАТО. Об этом французский лидер написал в Твиттере, сразу после телефонного разговора с главой Белого дома. Сообщил, что обсудил с Трампом несколько тем. В их числе — Сирия, Иран, отмечает телеканал "Россия 24".
Главная интрига тут в том, что ранее Макрон заявил о глубоком внутреннем кризисе, который переживает НАТО, сравнив его со "смертью мозга". Как раз этот вопрос, вызвавший бурные дискуссии среди западных политиков, и крайне негативную реакцию Белого дома, Франция собирается обсудить на предстоящей встрече членов военного альянса.
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Теги:
В мире , Европа , США , Дональд Трамп , Эммануэль Макрон , НАТО , Франция
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