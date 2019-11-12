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Деньги и Крым: Украина назвала условия прекращения войны 

Рамблер 11 минут назад
Конец войны России и Украины — это деньги, заявил «РБК-Украина» украинский вице-премьер Дмитрий Кулеба.
Кулеба, как сообщал «Рамблер», был назначен запредом кабинета министров в августе. В правительстве он курирует вопросы европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, он является председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.
Недавно Кулеба заявил, что война в Донбассе закончится тем, что Россия либо выплатит Украине денежную компенсацию, либо поможет в восстановлении территорий, которые оккупировала.
«Я за то, чтобы война с Россией закончились, но это не будет по принципу "взяли и забыли"», — заявил он теперь.
По словам Кулебы, Россия проявила агрессию по отношению к Украине и должна заплатить за это. Он высказал мнение, что «конец войны — это деньги».
«И возврат Крыма», — добавил вице-премьер.
Он подчеркнул, что за Крым Киев будет воевать, прежде всего, «политико-экономическим путем», и выразил уверенность, что однажды полуостров вновь станет украинским.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Политика , Дмитрий Кулеба , РБК-Украина , Республика Крым
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