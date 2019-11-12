Деньги и Крым: Украина назвала условия прекращения войны

Кулеба, как сообщал «Рамблер», был назначен запредом кабинета министров в августе. В правительстве он курирует вопросы европейской и евроатлантической интеграции. Кроме того, он является председателем комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Недавно Кулеба заявил, что война в Донбассе закончится тем, что Россия либо выплатит Украине денежную компенсацию, либо поможет в восстановлении территорий, которые оккупировала.

«Я за то, чтобы война с Россией закончились, но это не будет по принципу "взяли и забыли"», — заявил он теперь.

По словам Кулебы, Россия проявила агрессию по отношению к Украине и должна заплатить за это. Он высказал мнение, что «конец войны — это деньги».

«И возврат Крыма», — добавил вице-премьер.

Он подчеркнул, что за Крым Киев будет воевать, прежде всего, «политико-экономическим путем», и выразил уверенность, что однажды полуостров вновь станет украинским.