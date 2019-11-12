Купленную за бесценок вазу с барахолки продали за целое состояние

Житель Великобритании случайно купил на барахолке китайскую вазу и продал ее на аукционе за 380 тысяч фунтов стерлингов (31 миллион рублей). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Британец, пожелавший остаться неизвестным, приобрел желтую расписную вазу всего за один фунт стерлингов (около 82 рублей). Он не осознавал всей ценности покупки, пока не выставил вещь на eBay . Продавец установил невысокую цену и удивился большому количеству откликов: потенциальные покупатели предлагали ему куда больше денег, чем он запросил.

Тогда он удалил объявление о продаже, а вазу отнес к оценщикам из аукционного дома Sworders Fine Art Auctioneers. Специалисты осмотрели вещь и заявили, что ее, вероятно, изготовили для китайского императора Цяньлуна из династии Цин, правившего с 1735 по 1796 год. «Он очень удивился и обрадовался, когда мы рассказали ему историю вазы», — отметил антиквар Есюэ Ли.

Вазу выставили на аукцион. Оценщики полагали, что ее можно продать за 80 тысяч фунтов стерлингов (6,5 миллиона рублей), однако покупатель из Китая предложил за ценный лот почти в пять раз больше.

Продавец остался доволен сделкой. Он решил потратить вырученные деньги на обеспечение будущего трехлетней дочери.

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