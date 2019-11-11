В Ираке решили поменять конституцию

Иракская конституция будет полностью пересмотрена по требованию протестующих

Иракская конституция будет полностью пересмотрена, обновленный вариант вынесут для утверждения на всенародный референдум. Об этом сообщил в понедельник заместитель председателя Совета представителей (парламента) Ирака Башир Хаддад, передает издание Şafak News.

"Поправки в основной закон страны будут внесены впервые с момента ее написания в 2005 году, — сказал он. — Это важный аспект в нынешней чувствительной для страны ситуации, и хотя действующая конституция считается хорошей в мировом масштабе, она все равно нуждается в пересмотре и обновлении, чтобы идти в ногу с развитием общества".

По словам парламентария, в комитет, который займется разработкой поправок к конституции, войдут 18 человек, которые будут представлять различные этноконфессиональные группы страны. Главой комитета, по информации иракского информационного агентства INA, в понедельник был назначен депутат Фалех ас-Сари. Комитету предстоит изучить каждую статью основного закона страны и разработать необходимые поправки. На это им отводится не более четырех месяцев, после чего измененный вариант конституции будет вынесен на утверждение парламента и затем — в двухмесячный срок — на всенародный референдум.

"Может быть внесена любая конституционная поправка, нацеленная на расширение прав и свобод граждан, а также обеспечение принципов справедливости, равенства и человеческого достоинства", — отметил Хаддад.

Внесение поправок в конституцию, а также роспуск парламента, проведение досрочных выборов и отставка правительства являются требованиями протестующих, которые с 1 октября не прекращают свои акции по всей стране. За это время в столкновениях и беспорядках погибли более 320 человек, среди них демонстранты и сотрудники сил безопасности. Еще около 15 тыс. человек пострадали.