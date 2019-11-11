Зачем Эрдоган едет к Трампу

Отношения Вашингтона и Анкары никогда не были безоблачными, несмотря на партнёрство в рамках НАТО и общие позиции по некоторым вопросам. Однако текущий год вполне можно назвать кризисным. Сперва возмущение США вызвали поставки в Турцию российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» — американские законодатели даже пригрозили в ответ исключить турецкую сторону из международной программы по созданию истребителя пятого поколения F-35 и применить иные санкции. Анкара, однако, на попятную не пошла. Когда напряжённость вокруг ЗРС из России , казалось бы, снизилась, власти Турции заявили о начале военной операции «Источник мира» на севере Сирии, где проживают курды, долгое время пользовавшиеся поддержкой США. Вашингтон уже неоднократно заявлял, что действия турецких вооружённых сил в регионе вызывают у него озабоченность и недовольство. Эти две темы, а также экономическое сотрудничество, и станут основными в ходе переговоров Трампа и Эрдогана.

Мы обсудим наши двусторонние отношения и ситуацию в регионе. С-400, Patriot, F-35 — конечно, они будут на повестке дня. Наша цель — довести торговый оборот до $100 млрд, — заявил турецкий лидер.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, охарактеризовал телефонную беседу с Эрдоганом незадолго до встречи в Вашингтоне как «очень хорошую». Особо отмечал американский лидер и помощь Турции в ликвидации Абу Бакра аль-Багдади — главаря терористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

Как отметил в разговоре с News.ru научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ильшат Саетов, в американо-турецких отношениях мало что поменялось, хотя Эрдоган стратегически решил занять антизападную позицию.

Это, конечно, во многом связано с внутриполитической ситуацией, поскольку у Запада есть серьёзные претензии к состоянию демократии в Турции. Что же касается переговоров Трампа и Эрдогана, то на них могут быть достигнуты какие-то конкретные договорённости, но, вероятно, за закрытыми дверями. Поэтому официальных прорывов я не ожидаю. Возможны договорённости по Сирии, согласно которым Турция продолжит создавать для себя буферную зону, но без продвижения в определённые города. Эрдоган, конечно, любит придумывать ходы, с помощью которых «шантажирует» ту или иную сторону. В случае с Европой это тема мигрантов, в случае с США — отношения с Россией. Поэтому, наверное, он будет разыгрывать эту карту. У Анкары есть несколько требований к Вашингтону, включая, например, выдачу проживающего в США Фетхуллаха Гюллена. Но в этом случае ситуация сложная: американская правовая система всё-таки работает, и Трамп не может по своему желанию выдать человека. Но, наверное, Эрдоган вновь будет просить об этом. Вполне возможно, что, в случае уступок по Сирии, Анкара приостановит военное сотрудничество с Москвой. Но предугадать требования Эрдогана тяжело, тем более что большинство сделок происходит не на публике.

Ильшат Саетов, научный сотрудник Центра изучения Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН

При этом, отмечает эксперт, больше всего турецкий президент опасается американских санкций. Все внешнеполитические шаги Эрдогана связаны с внутренней политикой, а в Турции его власть ослабляется. И если вдруг случится экономический кризис — а возможные санкции США наверняка к этому приведут, — для Эрдогана это станет серьёзной угрозой в контексте будущих выборов, напоминает Саетов. Очевидно, в ходе встречи с Трампом турецкий лидер попробует каким-то образом снизить напряжённость последних месяцев, чтобы не оказаться под жёстким санкционным давлением.