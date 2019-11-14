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Рада поддержала законопроект о разрешении продавать сельхозземли 

News.ru + ещё 44 16 минут назад
Рада поддержала законопроект о продаже земли
Фото: globallookpress.com
Депутаты Верховной Рады приняли в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года. За соответствующее решение свои голоса отдали 240 парламентариев.
Решение принято. Закон принят в первом чтении, за основу, — объявил спикер Дмитрий Разумков.
Голосование транслировалось на телеканале «Рада». За этот законопроект, в частности, проголосовали 227 «слуг народа» и 13 внефракционных депутатов. Голосование проходило под крики «Позор!».
Как писал News.ru, во время рассмотрения этого законопроекта сотни аграриев пикетировали здание Верховной рады. Они установили перед входом в парламент гроб со свиньёй, символизирующий похороны будущего животноводства. Протестующие также подогнали к зданию Рады несколько тракторов с плакатами, на которых написаны требования не допустить «распродажи украинской земли».
Обновлённый законопроект запрещает иностранцам покупать землю до 2024 года, однако для зарегистрированных на Украине иностранных компаний делается исключение — им можно будет покупать землю с 1 октября 2020 года наравне с украинскими компаниями.
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Теги:
В мире , Украина , Законопроекты , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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