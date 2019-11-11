Трамп: все враги США «в страхе бегут»

Президент США Дональд Трамп по случаю отмечаемого в США в понедельник Дня ветеранов выступил на церемонии в нью-йорксом Мэдисон-сквере перед группой военнослужащих, участвовавших во второй мировой войне, войне в Корее , войне во Вьетнаме , войне в Персидском заливе и в Ираке и подчеркнул, что США никто не в силах противостоять.

"Всего несколько недель назад военнослужащие американских спецподразделений проникли в убежище террористов и призвали к ответу террориста номер один в мире, — отметил он. — Благодаря американским солдатам аль-Багдади убит, его заместитель убит, и мы нацелились на третьего человека в системе их командования. Их правлению, основанному на терроре, положен конец, и все наши враги в страхе бегут".

По словам Трампа, высокий боевой дух американцев "помог нам побеждать тиранов, одолеть фашизм, разгромить коммунизм и противостоять терроризму".

"В День ветеранов наша страна подтверждает свое важнейшее обязательство: мы должны заботиться о тех, кто вынес на своих плечах тяжесть боевых действий", — добавил он.

День ветеранов — федеральный праздник в США, он отмечается ежегодно 11 ноября в день заключения перемирия в первой мировой войне в память о ветеранах всех видов вооруженных сил США.