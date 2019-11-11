Помпео «разрешил» Украине «сражаться против русских»

Помпео: США дали Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских»

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Кремлю неизвестно о том, покупали ли родственники Асада недвижимость в Москве

В Варшаве в марше националистов принимают участие несколько десятков тысяч человек

Зеленский уволил Геруса с должности своего представителя в кабмине Украины