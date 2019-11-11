Помпео «разрешил» Украине «сражаться против русских»

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент.
"Нынешний президент [Трамп] также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация [экс-президента Барака Обамы] предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация [США] со своей политикой в отношении Украины", — сказал Помпео.