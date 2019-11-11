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Помпео: США дали Украине оружие, чтобы она «могла сражаться против русских» 

ТАСС + ещё 2 55 минут назад
Помпео «разрешил» Украине «сражаться против русских»
Фото: РИА Новости
Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу WCSC-TV. Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент.
"Нынешний президент [Трамп] также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация [экс-президента Барака Обамы] предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация [США] со своей политикой в отношении Украины", — сказал Помпео.
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Теги:
В мире , Армия , Войска , Оружие , США , Украина , Майкл Помпео , Барак Обама , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдеп США , Администрация США
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