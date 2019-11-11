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«Король Instagram» задумал стать президентом США 

Lenta.ru 38 минут назад
«Король Instagram» задумал стать президентом США
Фото: Instagram
Блогер Дэн Билзерян (Dan Bilzerian), также известный как «король Instagram», заявил о своем намерении претендовать на пост президента США в 2024 году. Об этом он сообщил порталу TMZ.
Когда корреспондент издания спросил Билзеряна о том, что он думает о намерении рэпера Канье Уэста баллотироваться в президенты США, блогер ответил:
«Он лучше, чем Хиллари (Клинтон, американский демократ — прим. «Ленты.ру»). Я думаю, он будет соревноваться со мной. Посмотрим».
Билзерян добавил, что до 2024 года ему должно хватить времени, чтобы разобраться со своими делами. Он также предположил, что, скорее всего, Уэст получит поддержку со стороны действующего президента США Дональда Трампа.
Уэст заявил о своем намерении побороться за пост президента в ноябре 2019 года. Он сказал, что мог бы создать много рабочих мест.
Билзерян известен тем, что публикует в Instagram фото своей роскошной жизни: он часто позирует вместе с полуголыми моделями, а также с различным оружием. Блогер утверждает, что заработал состояние с помощью игры в покер, а также венчурных инвестиций. Знаком с действующим президентом Дональдом Трампом. Фото с Трампом появлялись на странице Билзеряна в Instagram.
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Теги:
В мире , США , Дэн Билзерян , Дональд Трамп , Lenta.ru
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