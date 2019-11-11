Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МИД Словакии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО 

RT на русском 28 минут назад
В Словакии ответили на слова о «смерти мозга» НАТО
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что альянс является гарантом безопасности его страны.
«Я не согласен. Нам нужно НАТО, оно — гарант нашей безопасности», — цитирует РИА Новости Лайчака.
Министр также отметил, что НАТО является демонстрацией единства входящих в него стран.
«Пятая статья о коллективной обороне неотвратима», — добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не согласны с Макроном, который охарактеризовал состояние альянса как «смерть мозга».
Видео дня. Травят в России: гомосексуалист дал интервью СМИ
RT на русском: последние новости
В Берлине эвакуируют 13 тысяч человек из-за бомбы времён войны В Берлине эвакуируют 13 тысяч человек из-за бомбы времён войны Депутат бундестага: Крым останется российским Депутат бундестага: Крым останется российским Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины Зеленский уволил своего представителя в правительстве Украины 
Теги:
В мире , Йенс Столтенберг , Ангела Меркель , Мирослав Лайчак , Эммануэль Макрон , МИД , НАТО , РИА Новости , Словакия , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки 2
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
В центре Москвы задержаны вооруженные люди
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено
ЧП в московском метро: движение на кольцевой остановлено 2
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы
Соловьев раскритиковал ход дела доцента-убийцы 461
Главный враг России идет в президенты
Главный враг России идет в президенты 6
Видео
Главный враг России идет в президенты
01:04
Главный враг России идет в президенты
В мире Политика
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
00:41
Появились подробности жизни убитой историком аспирантки
Происшествия
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
01:48
От Наполеона до Отелло: как защищают ученого-убийцу
Происшествия Статьи
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
04:00
«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос
Политика Наука и техника
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
01:24
Появились подробности о разбившейся с детьми москвичке
Происшествия
Польша отказалась сближаться с Россией
00:54
Польша отказалась сближаться с Россией
В мире Европа
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
05:51
Выбрасывающий в реку останки жертвы историк попал на видео
Происшествия
России задолжали 13 миллиардов долларов
03:31
России задолжали 13 миллиардов долларов
Армия Оружие
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
12:56
Гениальные способы избавиться от тонн мусора
Общество
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
00:55
Пожарный-пироман поджигал дома соседей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение