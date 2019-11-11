В Словакии ответили на слова о «смерти мозга» НАТО

Глава МИД Словакии ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

«Я не согласен. Нам нужно НАТО, оно — гарант нашей безопасности», — цитирует РИА Новости Лайчака.

Министр также отметил, что НАТО является демонстрацией единства входящих в него стран.

«Пятая статья о коллективной обороне неотвратима», — добавил он.