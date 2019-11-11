В Словакии ответили на слова о «смерти мозга» НАТО

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак ответил на слова президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, заявив, что альянс является гарантом безопасности его страны.
«Я не согласен. Нам нужно НАТО, оно — гарант нашей безопасности», — цитирует РИА Новости Лайчака.
Министр также отметил, что НАТО является демонстрацией единства входящих в него стран.
«Пятая статья о коллективной обороне неотвратима», — добавил он.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и генсек НАТО Йенс Столтенберг заявили, что не согласны с Макроном, который охарактеризовал состояние альянса как «смерть мозга».