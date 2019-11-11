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У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве 

Рамблер + ещё 6 22 минуты назад
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
Фото: РИА Новости
Члены семьи президента Сирии Башара Асада купили 18 квартир в комплексе «Город столиц» на территории «Москва-сити». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование организации Global Witness.
По данным газеты, за последние шесть лет члены семьи бизнесмена и двоюродного брата Асада Реми Махлуфа, а также другие кузены сирийского президента купили как минимум 20 квартир в Москве на общую сумму 40 миллионов долларов, используя сложную цепочку компаний и кредитных соглашений.
Как пишет FT со ссылкой на документы по регистрации собственности, с 2013 года по июнь 2019-го родственники Асада и их партнеры, многие из которых находятся под санкциями ЕС или США, приобрели «роскошные апартаменты» в «Городе столиц». В Global Witness считают, что в большинстве случаев для покупки жилья использовалась кредитная схема с участием офшорных ливанских компаний, которые теперь официально владеют объектами.
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Комментарии32 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Башар Асад , ЕС , Financial Times , Москва , Сирия
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