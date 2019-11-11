У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве

По данным газеты, за последние шесть лет члены семьи бизнесмена и двоюродного брата Асада Реми Махлуфа, а также другие кузены сирийского президента купили как минимум 20 квартир в Москве на общую сумму 40 миллионов долларов, используя сложную цепочку компаний и кредитных соглашений.