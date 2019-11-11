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У семьи Асада нашли два десятка элитных квартир в Москве 

Lenta.ru + ещё 3 45 минут назад
У семьи Асада нашли элитные квартиры в Москве
Фото: РИА Новости
Родственники сирийского президента Башара Асада владеют как минимум 20 апартаментами в международном деловом комплексе «Москва-Сити». Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, за последние шесть лет несколько членов семьи Махлуф, к которой относится Асад, приобрели, в том числе, 18 объектов недвижимости в «Городе Столиц» — расположенном в Сити комплексе из двух небоскребов. Сделки в основном проводились через офшорные ливанские компании.
Financial Times отмечает, что 13 лотов в Сити были приобретены напрямую двоюродным братом Асада военным Хафизом Махлуфом или через подконтрольные ему фирмы. Еще два объекта купили супруга Рами Махлуфа (старшего брат Хафиза Махлуфа) и его золовка. Три лота были оформлены на племянников Хафиза.
Совокупная стоимость всех купленных семьей апартаментов оценивается в 40 миллионов долларов (2,55 миллиарда рублей). Издание подчеркивает, что родственники Асада вложились в московскую недвижимость, чтобы вывести деньги из охваченной гражданской войной страны.
В июле, стало известно, что элитной недвижимостью в центре Москвы владеет королева Великобритании. Елизавете II принадлежат четыре квартиры в доме №10 в 1-м Обыденском переулке. В документах Росреестра собственником жилья указана «Ее Величество королева, правящая в Канаде». Три квартиры были куплены в 2002 году у компании «ПКФ Фронт», еще одна — в 2003 году у бизнесмена Андрея Рокецкого. Совокупную стоимость недвижимости оценили в 12 миллионов долларов (760 миллионов рублей).
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Теги:
В мире , Башар Асад , Елизавета II , Росреестр , Financial Times
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