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В Берлине эвакуируют 13 тыс. человек из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Жителей Берлина срочно эвакуируют
Фото: Reuters
Эвакуация порядка 13 тыс. человек проводится в понедельник в районе Хеллерсдорф на востоке Берлина в связи с запланированным обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила местная полиция в своем Twitter.
"Около 13 тыс. человек эвакуируют с 09:30 (11:30 мск), чтобы наши специалисты могли обезвредить 25-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны", — предупреждают правоохранительные органы.
Полиция также сообщила, что на время проведения операции в районе будет ограничено движение общественного транспорта.
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Теги:
В мире , Происшествия , МВД
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