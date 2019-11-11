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Оскорбивший Путина журналист рассказал о домогательствах священника 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Священник сексуально домогался до Георгия Габунии. Об этом, как сообщает «Взгляд», журналист рассказал сам.
Габуния — ведущий грузинского «Главного канала» («Мтавари архи»). Летом он, как сообщал «Рамблер», приобрел скандальную известность, оскорбив президента России Владимира Путина и его родителей в прямом эфире канала «Рустави 2».
В августе Габуния был уволен с «Рустави 2» по решению нового руководства канала. Тогда же работы лишились еще несколько журналистов, а незадолго до того — генеральный директор канала Ника Гварамия. Позже Гварамия создал «Главный канал» и нанял уволенных журналистов, в том числе Габунию.
На днях в эфире «Мтавари архи» Габуния рассказал, что до него домогался священника. Инцидент имел место несколько лет назад в одной из церквей в Грузии. Телеведущий осматривал ее, когда священнослужитель приблизился к нему и предложил помочь ему с этим.
«Вскоре он стал касаться меня спереди», — сообщил Габуния.
Он сравнил то, как священник схватил его за «причинное место», с тем, как хватают джойстик для игровой приставки, а также рассказал, что отказался от последовавшего предложения заняться сексом на колокольне, после чего священник «переключился» на другого молодого человека.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Георгий Габуния , Владимир Путин
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