Оскорбивший Путина журналист рассказал о домогательствах священника

Габуния — ведущий грузинского «Главного канала» («Мтавари архи»). Летом он, как сообщал «Рамблер», приобрел скандальную известность, оскорбив президента России Владимира Путина и его родителей в прямом эфире канала «Рустави 2».

В августе Габуния был уволен с «Рустави 2» по решению нового руководства канала. Тогда же работы лишились еще несколько журналистов, а незадолго до того — генеральный директор канала Ника Гварамия. Позже Гварамия создал «Главный канал» и нанял уволенных журналистов, в том числе Габунию.

На днях в эфире «Мтавари архи» Габуния рассказал, что до него домогался священника. Инцидент имел место несколько лет назад в одной из церквей в Грузии. Телеведущий осматривал ее, когда священнослужитель приблизился к нему и предложил помочь ему с этим.

«Вскоре он стал касаться меня спереди», — сообщил Габуния.

Он сравнил то, как священник схватил его за «причинное место», с тем, как хватают джойстик для игровой приставки, а также рассказал, что отказался от последовавшего предложения заняться сексом на колокольне, после чего священник «переключился» на другого молодого человека.