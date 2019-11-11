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На почте в Польше нашли сделанную советскими солдатами надпись о Дне Победы 

ТК «Звезда» + ещё 1 17 минут назад
Историческая надпись была обнаружена при реконструкции здания Главной почты Эльблонга.
В польском городе Эльблонг при реконструкции здания почты была найдена надпись советских солдат, сделанная в мае 1945 года. Об этом пишет Radio Olsztyn.
© Karol Wyszyński, ro.com.pl
Историческая надпись была обнаружена при реконструкции здания Главной почты Эльблонга. 23 января 1945 года в него вступили войска Красной Армии, а после окончания войны город вошел в состав Польши.
После сноса современной части постройки рабочие увидели на стене из красного кирпича фразу, написанную желтой краской — «9 мая 1945 года: конец войны».
Польский краевед и туристический гид Кароль Вышинский выступил за сохранение находки. Он уверен, что это часть истории польского Эльблонга. Но окончательное решение останется за Польской почтой, которой принадлежит здание, построенное в 1887 году. Его реставрация ведется уже несколько лет.
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Теги:
В мире , Видео , Польша
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