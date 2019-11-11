На почте в Польше нашли сделанную советскими солдатами надпись о Дне Победы

Историческая надпись была обнаружена при реконструкции здания Главной почты Эльблонга.

В польском городе Эльблонг при реконструкции здания почты была найдена надпись советских солдат, сделанная в мае 1945 года. Об этом пишет Radio Olsztyn.

© Karol Wyszyński, ro.com.pl

Историческая надпись была обнаружена при реконструкции здания Главной почты Эльблонга. 23 января 1945 года в него вступили войска Красной Армии, а после окончания войны город вошел в состав Польши.

После сноса современной части постройки рабочие увидели на стене из красного кирпича фразу, написанную желтой краской — «9 мая 1945 года: конец войны».

Польский краевед и туристический гид Кароль Вышинский выступил за сохранение находки. Он уверен, что это часть истории польского Эльблонга. Но окончательное решение останется за Польской почтой, которой принадлежит здание, построенное в 1887 году. Его реставрация ведется уже несколько лет.