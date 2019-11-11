Немецкий депутат назвал Крым российским

Принадлежность Крымского полуострова не смогут поменять даже антироссийские санкции, который ввел ЕС . Об этом заявил депутат бундестага "Альтернатива для Германии " Антон Фризен, передает РИА "Новости".

Он заявил, что Крым однозначно российский и останется в составе этого государства.

"Это реальное положение дел", — констатировал он.

Фризен считает, что санкции против России выгодны для США. Об этом говорят экономические факторы.

По его словам, ЕС имеет стратегию "участия без внимания", которая работает с Абхазией и Южной Осетией. Он считает, что теперь эту стратегию необходимо применить к полуострову.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.