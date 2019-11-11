Боливия объявила о новых выборах

Объявлено о новых выборах в Боливии

Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.

Аньес сообщила, что в понедельник прибудет в Ла-Пас, где «официально возьмет на себя ответственность» в соответствии с процедурой «передачи власти». Сейчас вице-спикер в городе Тринидад ожидает, когда с Ла-Пасом восстановят авиасообщение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Unitel.

Напомним, Аньес оказалась во главе государства, так как президент Боливии Эво Моралес и ряд его высокопоставленных сторонников ушли в отставку на фоне беспорядков охвативших Боливию. Некоторые из представителей прежнего руководства страны уже арестованы. Сообщается, что полиция хочет задержать и самого Моралеса.