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Объявлено о новых выборах в Боливии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 12 минут назад
Боливия объявила о новых выборах
Фото: Reuters
Второй вице-спикер Сената Боливии Жанин Аньес, которая приняла на себя управление государством после череды отставок высшего руководства страны, объявила о намерении провести новые президентские выборы.
Аньес сообщила, что в понедельник прибудет в Ла-Пас, где «официально возьмет на себя ответственность» в соответствии с процедурой «передачи власти». Сейчас вице-спикер в городе Тринидад ожидает, когда с Ла-Пасом восстановят авиасообщение, передает РИА «Новости» со ссылкой на Unitel.
Напомним, Аньес оказалась во главе государства, так как президент Боливии Эво Моралес и ряд его высокопоставленных сторонников ушли в отставку на фоне беспорядков охвативших Боливию. Некоторые из представителей прежнего руководства страны уже арестованы. Сообщается, что полиция хочет задержать и самого Моралеса.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , РИА Новости , Боливия
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