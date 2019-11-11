Венесуэла назвала смену власти в Боливии госпереворотом

Моралес, а вместе с ним и вице-президент Альваро Гарсиа Линера, час назад подали в отставку.

"Категорически осуждаем госпереворот, предпринятый против брата-президента Эво Моралеса. Социальные и политические движения мира, мы заявляем о мобилизации ради сохранения жизни коренных народов Боливии, ставших жертвами расизма", — написал Мадуро в Twitter.

Ранее с аналогичной оценкой выступила Куба.