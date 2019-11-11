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Венесуэла назвала смену власти в Боливии госпереворотом 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Венесуэла назвала смену власти в Боливии госпереворотом
Фото: РИА Новости
Каракас осуждает государственный переворот, совершенный в Боливии ротив экс-президента Эво Моралеса, заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро.
Моралес, а вместе с ним и вице-президент Альваро Гарсиа Линера, час назад подали в отставку.
"Категорически осуждаем госпереворот, предпринятый против брата-президента Эво Моралеса. Социальные и политические движения мира, мы заявляем о мобилизации ради сохранения жизни коренных народов Боливии, ставших жертвами расизма", — написал Мадуро в Twitter.
Ранее с аналогичной оценкой выступила Куба.
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Теги:
В мире , Латинская Америка , Переворот в Венесуэле , Николас Мадуро , Эво Моралес , Боливия
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