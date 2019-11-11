Макрону рассказали о «горячем дыхании русского медведя»

Польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о «горячем дыхании русского медведя». По его словам, главе Пятой республики необходимо учитывать это обстоятельство при выстраивании стратегических отношений с Россией

Повернувшись в сторону Москвы , Макрон безответственно относится к НАТО , заявил Моравецкий в интервью The Financial Times.

Он отметил, что именно НАТО является «самым важным альянсом в мире, когда речь идёт о сохранении свободы и мира».

Макрон находится в другом положении [чем остальные европейские политики], потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, — объяснил польский политик.

Ранее News.ru сообщал, что Эммануэль Макрон 7 ноября дал еженедельнику The Economist большое интервью, моментально разлетевшееся на цитаты во всех мировых СМИ и вызвавшее некоторый переполох как в Старом Свете, так и по другую сторону Атлантического океана. Пожалуй, самым громким тезисом Макрона стало заявление о «смерти мозга НАТО» и необходимости европейцам начать обеспечивать собственную безопасность, не рассчитывая на помощь США.