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Макрону рассказали о «горячем дыхании русского медведя» 

News.ru + ещё 2 39 минут назад
Макрону рассказали о «горячем дыхании русского медведя»
Фото: globallookpress.com
Польский премьер Матеуш Моравецкий предупредил президента Франции Эммануэля Макрона о «горячем дыхании русского медведя». По его словам, главе Пятой республики необходимо учитывать это обстоятельство при выстраивании стратегических отношений с Россией.
Повернувшись в сторону Москвы, Макрон безответственно относится к НАТО, заявил Моравецкий в интервью The Financial Times.
Он отметил, что именно НАТО является «самым важным альянсом в мире, когда речь идёт о сохранении свободы и мира».
Макрон находится в другом положении [чем остальные европейские политики], потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее, — объяснил польский политик.
Ранее News.ru сообщал, что Эммануэль Макрон 7 ноября дал еженедельнику The Economist большое интервью, моментально разлетевшееся на цитаты во всех мировых СМИ и вызвавшее некоторый переполох как в Старом Свете, так и по другую сторону Атлантического океана. Пожалуй, самым громким тезисом Макрона стало заявление о «смерти мозга НАТО» и необходимости европейцам начать обеспечивать собственную безопасность, не рассчитывая на помощь США.
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Теги:
В мире , Европа , Политика , Эммануэль Макрон , НАТО , Financial Times , The Economist , Москва , Франция
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