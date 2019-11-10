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На Украине предложили неожиданный способ вернуть Крым 

Ura.Ru 36 минут назад
Провести онлайн-референдум по возвращению Крыма просят на Украине. Соответствующая петиция опубликована на сайте интернет-представительства президента Владимира Зеленского.
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«При невозможности провести обычный референдум нужно создать электронную его версию в виде сайта или приложения», — пишет автор петиции.
Петиция опубликована 8 ноября, ее создатель хочет, чтобы крымчане анонимно проголосовали за «возвращение на Украину». Для реализации идеи он предлагает создать специальную электронную площадку. Опасаясь вмешательства правительства РФ, автор считает, что референдум должна провести международная организация, такая как ООН или ОБСЕ. Пока под текстом петиции пока подписались 20 человек из 25 тысяч необходимых.
Крым вернулся в состав России весной 2014 года по итогам референдума среди жителей полуострова. Итоги плебисцита до сих пор не признаны большей частью мирового сообщества, однако в Кремле заявляют, что территориальная принадлежность полуострова не обсуждается и не может быть предметом торга.
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Комментарии204 
Теги:
В мире , Видео , Политика , Украина , Республика Крым , США
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