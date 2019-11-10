Зеленский не приехал на съезд своей партии

В новой власти наметились признаки первого раскола. Президент Украины отказался от визита на съезд партии «Слуга народа», которая с ним ассоциируется. Подобная ситуация когда-то наблюдалась в России

Отсутствие Зеленского на партийном съезде стало главной интригой внутренней политической ситуации на Украине. «Слуга народа» является пропрезидентской партией. С фантастическим большинством в Верховной Раде по уровню влияния она сейчас что-то типа украинской версии «Единой России»

И в этом контексте можно заметить параллели с ситуацией на российском политическом поле. Владимир Путин когда-то тоже не приезжал на съезды «Единой России». Политологи объясняли это конфликтом между группами «западников» и «государственников». Лидером ЕР стал Дмитрий Медведев . И хотя он публично поддерживает Путина, но эксперты внутренней политики России относят его к группе «западников». Владимир Путин, в свою очередь, — «государственник».

Как объяснил корреспонденту АН инсайдер внутренней политической украинской кухни, у Зеленского тоже уже возник конфликт со «Слугой народа». Президента Украины связывают с олигархом Коломойским, и с этим патронатом в пропрезиденсткой партии многие не согласны.