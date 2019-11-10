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Зеленский не приехал на съезд своей партии 

Аргументы Недели 37 минут назад
Зеленский не приехал на съезд своей партии
Фото: Аргументы Недели
В новой власти наметились признаки первого раскола. Президент Украины отказался от визита на съезд партии «Слуга народа», которая с ним ассоциируется. Подобная ситуация когда-то наблюдалась в России.
Отсутствие Зеленского на партийном съезде стало главной интригой внутренней политической ситуации на Украине. «Слуга народа» является пропрезидентской партией. С фантастическим большинством в Верховной Раде по уровню влияния она сейчас что-то типа украинской версии «Единой России».
И в этом контексте можно заметить параллели с ситуацией на российском политическом поле. Владимир Путин когда-то тоже не приезжал на съезды «Единой России». Политологи объясняли это конфликтом между группами «западников» и «государственников». Лидером ЕР стал Дмитрий Медведев. И хотя он публично поддерживает Путина, но эксперты внутренней политики России относят его к группе «западников». Владимир Путин, в свою очередь, — «государственник».
Как объяснил корреспонденту АН инсайдер внутренней политической украинской кухни, у Зеленского тоже уже возник конфликт со «Слугой народа». Президента Украины связывают с олигархом Коломойским, и с этим патронатом в пропрезиденсткой партии многие не согласны.
На нынешнем съезде «Слуги народа» намечали штрихи будущего вектора политического развития. Он мог бы быть чисто техническим, если бы не одно «но». В партии сменили лидера. Ранее главой был Дмитрий Разумков. Теперь его сменил Александр Корниенко. О причинах ротации писалось ранее.
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Теги:
В мире , Украина , Дмитрий Медведев , Дмитрий Разумков , Владимир Путин , Единая Россия , Верховная Рада
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