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МИД Британии призвал стороны конфликта в Гонконге к диалогу 

РИА Новости + ещё 21 31 минуту назад
Демонстранты устроили транспортный хаос в Гонконге
Фото: © REUTERS / Tyrone Siu
Участникам протестов в Гонконге и полиции следует избегать насилия, стороны должны искать компромисс через диалог, говорится в сообщении МИД Британии.
В понедельник в Гонконге продолжились очередные массовые демонстрации, в ходе которых сотрудники правоохранительных органов применили огнестрельное оружие в трех районах города, в результате один человек был ранен.
"Сегодняшние события крайне тревожны. Мы крайне обеспокоены происходящим и эскалацией насилия между протестующими и полицией. Протестующие должны избегать насилия, а полиция не должна реагировать непропорционально. Всем сторонам следует искать выход путем диалога", — говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.
По заявлению полиции, участники беспорядков бросали бутылки с зажигательной смесью в объекты, принадлежащие метро, совершили акты вандализма в отношении университетских помещений. При этом в полиции опровергли появившиеся в сети "слухи, свидетельствующие о том, что руководство полиции приказало оперативникам небрежно и опрометчиво использовать оружие в сегодняшних операциях".
Местные СМИ сообщали, что в сети уже началась травля полицейского, выстрелившего этим утром в протестующего в районе Сай Ван Хо, в интернете обнародованы личные данные, включая фотографии, домашний адрес и номера телефонов сотрудника полиции и всех членов его семьи, в адрес двух маленьких дочерей поступают угрозы.
На многих улицах Гонконга в понедельник вновь воцарился хаос, полиция несколько раз в разных районах применяла перцовый и слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки для разгона протестующих. Демонстранты в свою очередь заблокировали ряд дорог, бросали в полицейских бутылки с зажигательной смесью, кирпичи, тяжелые предметы. В связи с протестами и транспортным коллапсом из-за перекрытых дорог и закрытых станций метро некоторые университеты отменили занятия.
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Теги:
В мире , Массовые беспорядки , МИД , МВД , Гонконг
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