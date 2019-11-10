Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роман Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы Валентин Монье 

ТАСС 1 час назад
Полански отверг обвинения в изнасиловании актрисы Монье
Фото: РИА Новости
Режиссер Роман Полански отвергает обвинения в изнасиловании французской актрисы и фотографа Валентин Монье. Об этом в воскресенье заявил адвокат режиссера Эрве Темим.
"Роман Полански с большой твердостью отвергает это обвинение", — цитирует Темима AFP. "Мы работаем над юридическими последствиями этих высказываний", — добавил адвокат.
8 ноября Валентин Монье обвинила 86-летнего Полански в изнасиловании, которое, по ее утверждению, было совершено в 1975 году. Монье заявила, что это произошло, когда она отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии, где находился и режиссер. Друзья познакомили ее с Полански, а на следующий день, когда они оказались вдвоем на подъемнике, он, по словам Монье, спросил ее о готовности к физической близости. Монье, которой на тот момент было 18 лет, ответила отказом, но продолжила кататься в компании Полански. Вечером того же дня она отправилась с ним в ресторан, после чего они вместе вернулись в шале, которое снимали компанией, где Полански якобы и надругался над ней.
Свое желание заявить об этом спустя 44 года Монье пояснила появлением новостей о выходе нового фильма режиссера "Офицер и шпион" (J'accuse, 2019) о самом громком судебном процессе в истории Франции — деле Дрейфуса. Она отметила, что подать заявление в полицию об изнасиловании на следующий же день (как ей якобы советовал и один из знакомых Полански, у которого она укрылась после тех событий) ей помешал страх, что уже тогда пользовавшийся славой режиссер может убить ее, чтобы избежать огласки.
Полански имеет гражданство Франции и Польши. В связи с обвинениями в изнасиловании несовершеннолетней, предъявленными ему в 1977 году в США, режиссер живет во Франции, чья конституция запрещает экстрадировать граждан республики. Полански — обладатель нескольких десятков наград. В 2011 году на кинофестивале в Цюрихе режиссеру была вручена награда "За вклад в мировой кинематограф", присужденная еще в 2009 году.
Видео дня. Багдасарян намерен отсудить 100 миллионов рублей за лишение гражданства
ТАСС: последние новости
СМИ: полиция Австралии обнаружила разыскиваемого за убийство россиянина мертвым СМИ: полиция Австралии обнаружила разыскиваемого за убийство россиянина мертвым Помпео считает НАТО ключевым альянсом и призывает его членов повышать расходы на оборону Помпео считает НАТО ключевым альянсом и призывает его членов повышать расходы на оборону В Испании состоятся четвертые за четыре года всеобщие выборы В Испании состоятся четвертые за четыре года всеобщие выборы
Комментарии 
Теги:
В мире , Европа , Роман Полански , Швейцария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье
«Умоляли не стрелять»: раскрыты детали бойни в Забайкалье 1392
Рудковская: «Мы решили расстаться!»
Рудковская: «Мы решили расстаться!» 145
Доцента-убийцу везут на допрос
Доцента-убийцу везут на допрос 82
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму
В Латвии сделали неожиданное заявление по Крыму 581
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским 163
Видео
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
05:51
Мать убитой в Петербурге аспирантки оказалась полицейским
Происшествия Криминал
Ефремов: «Я — не алкоголик»
00:49
Ефремов: «Я — не алкоголик»
Шоу-бизнес
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
01:36
Экс-глава полиции чеченского Аргуна был избит
Криминал Происшествия
Умер Михаил Щетинин
00:21
Умер Михаил Щетинин
Общество
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
01:20
Адмирал: захватить Калининград невозможно!
Армия
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
01:08
Познер о словах Галкина: мы этого не знали?
Общество
Галкин спародировал Шейнина
01:08
Галкин спародировал Шейнина
Шоу-бизнес
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
02:15
Появилось видео с загоревшимся украинским самолетом
Происшествия
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
01:06
«Не из тех людей»: Малиновская о смерти Паши Фейсконтроля
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение