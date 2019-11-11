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Отставка президента Боливии вызвала волну увольнений 

Газета.Ru + ещё 41 1 час назад
Отставка президента Боливии вызвала волну увольнений
Фото: Reuters
После объявление об отставке президента Эво Моралеса написали заявление об уходе еще несколько высокопоставленных политиков страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
В частности, вслед за главой страны решил покинуть пост вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера.
По его словам, он уходит с поста вице-президента и с руководящего поста в законодательном собрании.
Также в отставку подала спикер сената Боливии Адриана Сальватьерра.
Согласно конституции Боливии, после отставки президента его пост занимает вице-президент, а затем спикер сената, а далее — спикер палаты депутатов.
Планируется, что теперь верховная власть перейдет к вице-спикеру сената Жанин Аньес.
20 октября в Боливии начались протесты из-за результатов подсчета голосов на президентских выборах. Почти 400 человек пострадали в Боливии только за три недели протестов. Моралес говорил, что требование оппозицией его отставки неконституционно, незаконно и является попыткой государственного переворота.
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Теги:
В мире , Африка , Кавказ , Латинская Америка , Эво Моралес , Боливия
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