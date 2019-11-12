Готов отдать жизнь: Мадуро сделал заявление о Боливии

Мадуро заявил, что готов отдать жизнь за Боливию и Моралеса

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что готов отдать жизнь за Боливию Эво Моралеса , который накануне ушел в отставку с поста главы этой страны. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе. "Боливия является нашей братской страной. Мы готовы сделать все для нее. Отдать жизнь для защиты мира, демократии и законно избранного президента Эво Моралеса", — сказал он, чье выступление транслировалось по государственному телевидению. Глава Венесуэлы также добавил, что отставка Моралеса не означает конец его политической карьеры. "Это не конец. Начинается новый этап боливийской революции. Я уверен, что Эво [Моралес] вернется", — подчеркнул Мадуро. Моралес 10 ноября объявил о своей отставке, назвав сложившуюся в Боливии ситуацию государственным переворотом.

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