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Подозреваемый в убийстве в Австралии «большой русский» найден мертвым в парке 

Вести.Ru + ещё 10 36 минут назад
«Большой русский» найден мертвым в Австралии
Фото: SW Police Force
Утром в воскресенье прохожие обнаружили в парке Сиднея тело мужчины. По приметам, ранее озвученным полицией, это гражданин РФ Владимир Кондаков, которого с 7 ноября разыскивают по подозрению в убийстве известного девелопера, сообщает телерадиокорпорация ABC.
Владелец крупного строительного бизнеса Альберт Метледж, который обслуживал госконтракты Минобороны Австралии на строительство жилья для военных, был убит на стройке 6-го ноября. Рабочие прибежали на крики о помощи и увидели тело 76-летнего Метледжа. Рядом лежал его 33-летний сын с ножом в спине (мужчине удалось выжить благодаря своевременной помощи медиков).
В убийстве и причинении тяжких телесных повреждении подозревали 49-летнего Кондакова, который перебрался в Австралию из Новой Зеландии 10 лет назад. В Новый свет Кондаков уехал в начале 1990-х, но гражданство не менял. Известно, что он не имел определенного места жительства, перебивался нестабильными заработками. Год назад он работал у Метлдежа и, похоже, конфликт был связан с попыткой устроиться на работу и в этот раз.
Убийце удалось скрыться с места преступления. Его искали с размахом: полиция привлекла к операции вертолеты, кинологов и спецподразделения. В ориентировках его описывали как "большого русского", мужчину ростом 180 см крупного телосложения и призывали сдаться. Тем, кто укрывал Кондакова, грозили судебным преследованием за препятствование правосудию. Россиян и раньше попадал в поле зрения полиции, но правоохранители заверили, что повод был не очень серьезным. В то же время австралийцам рекомендовали не приближаться к Кондакову, потому что после убийства он может быть опасен.
Обнаруженное в парке тело не имеет признаков насильственной смерти. В ближайшее время должна пройти процедура опознания тела россиянина.
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Теги:
В мире , Происшествия , Владимир Кондаков , Министерство обороны , телеканал АВС , Австралия , Сидней
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