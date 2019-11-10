Калининграду дали два дня на оборону от НАТО

НАТО в случае военного конфликта с Россией способно захватить Калининградскую область примерно за двое суток. Такое развитие событий возможно из-за конфликта в Прибалтике.
Ответ Москвы прозвучит в течение пяти дней. Возможны удары по пяти–восьми европейским столицам, после чего уровень конфликта повысится с регионального до глобального. Такой сценарий предполагается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com.
Ранее News.ru сообщал, что войска НАТО должны будут захватить Калининградскую область в случае военной агрессии России против стран Прибалтики. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) профессор Ричард Хукер. При этом профессор не указал причину, по которой мог бы возникнуть конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике.