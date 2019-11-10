Калининграду дали два дня на оборону от НАТО

Калининграду на оборону от НАТО китайские СМИ дали два дня

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

НАТО в случае военного конфликта с Россией способно захватить Калининградскую область примерно за двое суток. Такое развитие событий возможно из-за конфликта в Прибалтике. Ответ Москвы прозвучит в течение пяти дней. Возможны удары по пяти–восьми европейским столицам, после чего уровень конфликта повысится с регионального до глобального. Такой сценарий предполагается в статье, опубликованной китайским порталом Eastday.com. Ранее News.ru сообщал, что войска НАТО должны будут захватить Калининградскую область в случае военной агрессии России против стран Прибалтики. Такую точку зрения высказал старший научный сотрудник Джеймстаунского фонда (США) профессор Ричард Хукер . При этом профессор не указал причину, по которой мог бы возникнуть конфликт между Россией и НАТО в Прибалтике.

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