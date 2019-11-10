«Информационный концлагерь»: Украину ждет спорный закон

В Раде заявили о возможности превращения Украины в «информационный концлагерь»

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Украина может превратиться в «информационный концлагерь».

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте политсилы.

Отмечается, что данное сообщение связано с указом президента Украины Владимира Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».

Как указывают во фракции, одна из норм документа предусматривает, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ на Украине, прописав в них, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей и о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, её опровержения.

«Закрепив на законодательном уровне «стандарты новостей» в виде требований, команда Зеленского получит возможность расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом. Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя!» — указывает партия.