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В Раде заявили о возможности превращения Украины в «информационный концлагерь» 

RT на русском 46 минут назад
«Информационный концлагерь»: Украину ждет спорный закон
Фото: Reuters
Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что Украина может превратиться в «информационный концлагерь».
Соответствующее заявление было опубликовано на сайте политсилы.
Отмечается, что данное сообщение связано с указом президента Украины Владимира Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».
Как указывают во фракции, одна из норм документа предусматривает, что до 31 декабря 2019 года нужно разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ на Украине, прописав в них, в частности, положения о требованиях и стандартах новостей и о механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, её опровержения.
«Закрепив на законодательном уровне «стандарты новостей» в виде требований, команда Зеленского получит возможность расправиться с любой газетой, любым сайтом, любым телеканалом, любым журналистом. Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя!» — указывает партия.
Ранее директор института массовой информации Оксана Романюк в ходе парламентских слушаний по теме «Безопасность деятельности журналистов на Украине» заявила, что в стране с начала года пострадали 208 журналистов в результате своей профессиональной деятельности.
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Комментарии71 
Теги:
В мире , Оксана Романюк , Владимир Зеленский
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