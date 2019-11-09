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Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией 

РИА Новости 9 минут назад
КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости. Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
"Мы заложники географии. Безусловно, нам нужно научиться жить с Россией. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы Россия изменили стратегические цели в отношении Украины. Соответственно, мы должны научиться с ними жить", — заявил Кулеба в эфире "Пятого канала".
По его словам, Россия "как государство является врагом Украины", и это закономерность.
"Но мы должны построить модель отношений с ними. Есть три уровня: межчеловеческих отношений, экономических и политических", — отметил Кулеба.
По словам вице-премьера, с политическими и человеческими отношениями все более-менее ясно, наиболее шаткой является экономическая сфера.
"Я призываю к отношениям с Россией подходить прагматично, рационально. Мы должны действовать четко исходя из своего интереса. У нас интерес — двигаться на Запад… строить здесь нормальную, цивилизованную, европейскую страну и при этом становиться экономически сильными", — отметил чиновник.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Теги:
В мире , Дмитрий Кулеба , Верховная Рада , ТРК "Петербург-Пятый канал" , РИА Новости , Киев
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