Украинцы вышли на пикет к посольству Польши

Жители Киева вышли на пикет к посольству Польши

Собравшиеся требуют отпустить украинца, передаёт Hromadske. При этом они призывают не оскорблять сотрудников диппредставительства. Участники акции говорят, что пришли указать правоохранительным органам Польши, что они задержали невиновного человека и таки образом подыграли Кремлю.

Мы надеемся, что польские правоохранители сделали ошибку и не понимают, что сделали. Ибо кроме как содействием российским спецслужбам это назвать нельзя, — рассказал участник акции Богдан Ходаковский.

Он выразил надежду, что работник дипучреждения выйдет к толпе и даст обширный комментарий.

Событие вопиющая потому Мазур это не пустое место, это символ Украины. События систематически повторяющиеся. Россия использует уязвимости системы Интерпол , — считает беженец и России Михаил Агафонов.

Игорь Мазур воевал в составе ВСУ в гражданском конфликте на востоке Украины под позывным Тополь. Он является одним из основателей Движения сопротивления капитуляции.

Как сообщал News.ru, Мазура задержали в Польше на пропускном пограничном пункте Дорогуск по запросу России. 11 ноября суд решит вопрос о помещении задержанного под стражу и об экстрадиции его в РФ.