США «разморозили» помощь Украине до решения Трампа

Госдеп «разморозил» помощь Украине до разрешения Трампа

Трамп отменил блокировку помощи Украине 11 сентября текущего года, однако Госдепартамент страны сделал это несколькими днями ранее, так как адвокаты ведомства выяснили, что административно-бюджетное управление Белого дома и сам президент не имеют права блокировать выделенные средства.