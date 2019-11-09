Умер автор обложек группы The Beatles

Фотограф Роберт Фриман , создавший несколько обложек для альбомов группы The Beatles, скончался на 83 году жизни.

О его смерти сообщил сооснователь коллектива Пол Маккартни на своём сайте.

Он рассказал, что мужчина был настоящим профессионалом и оригинальным мыслителем. По словам музыканта, созданные Фриманом обложки стали одними из наиболее знаковых в истории группы.

Ранее News.ru писал, что на индонезийском острове Бали скончался американский фотограф Чарли Коул. Ему было 64 года, на острове мужчина прожил более 15 лет. В 1989 году в КНР с балкона гостиницы «Пекин» Коул сделал фотографию, получившую название «Неизвестный бунтарь». На ней изображён мужчина, вынудивший колонну танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине остановиться, встав перед ней. За этот снимок фотограф был удостоен премии World Press Photo.