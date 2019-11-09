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Умер автор обложек группы The Beatles 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Умер автор обложек группы The Beatles
Фото: Газета.Ru
Фотограф Роберт Фриман, создавший несколько обложек для альбомов группы The Beatles, скончался на 83 году жизни.
О его смерти сообщил сооснователь коллектива Пол Маккартни на своём сайте.
Он рассказал, что мужчина был настоящим профессионалом и оригинальным мыслителем. По словам музыканта, созданные Фриманом обложки стали одними из наиболее знаковых в истории группы.
Ранее News.ru писал, что на индонезийском острове Бали скончался американский фотограф Чарли Коул. Ему было 64 года, на острове мужчина прожил более 15 лет. В 1989 году в КНР с балкона гостиницы «Пекин» Коул сделал фотографию, получившую название «Неизвестный бунтарь». На ней изображён мужчина, вынудивший колонну танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине остановиться, встав перед ней. За этот снимок фотограф был удостоен премии World Press Photo.
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Теги:
В мире , Шоу-бизнес , Роберт Фриман , Пол Маккартни
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