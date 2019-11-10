Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Алабаме «убили» надувного Трампа 

Вести.Ru + ещё 2 46 минут назад
В Алабаме «убили» надувного Трампа
Фото: twitter.com
В Алабаме неизвестный мужчина проткнул ножом воздушный шар, изображающий злого "малыша-Трампа" с подгузником и телефоном. ЧП произошло в городе Таскалуса перед матчем по американскому футболу, который ранее посетили Трамп и его супруга.
Шар принадлежал организаторам протестов против президента. Недовольный этим, мужчина "зарезал" "малыша-Трампа" и обрушился с криками на организаторов. Он продолжил ругать их даже тогда, когда полиция вела его в наручниках к машине, передает РИА Новости.
Аренда шара обошлась организаторам в 4 тысячи долларов. Эти деньги были собраны за счет пожертвований.
Владелец шара сказал, что потеря "малыша-Трампа" — не трагедия: у них есть еще шесть таких. Он пообещал продолжить сопротивление политике президента.
Видео дня. Кота не пустили в салон самолета из-за лишнего веса
Вести.Ru: последние новости
МАГАТЭ изучит образцы иранского урана МАГАТЭ изучит образцы иранского урана Скончался фотограф Роберт Фриман, чьи снимки использовались при оформлении альбомов Beatles Скончался фотограф Роберт Фриман, чьи снимки использовались при оформлении альбомов Beatles Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются Донбасс: вместо подготовки к отходу ВСУ еще больше окапываются 
Теги:
В мире , РИА Новости , Таскалуса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина оценила задержание Мазура в Польше
Украина оценила задержание Мазура в Польше 4
Доцент Соколов раскаялся в совершенном убийстве
Доцент Соколов раскаялся в совершенном убийстве
ЧП в воздухе: Самолет загорелся прямо при посадке
ЧП в воздухе: Самолет загорелся прямо при посадке 30
Калининграду дали два дня на оборону от НАТО
Калининграду дали два дня на оборону от НАТО 413
Историка-убийцу лишили членства в совете института ISSEP
Историка-убийцу лишили членства в совете института ISSEP 3
Видео
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
00:36
«Его травили»: убийство студентки историком объяснили
Происшествия Общество
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
00:15
Трагедия в Петербурге: историк жестоко убил ученицу
Происшествия Криминал
«Всегда был шизанутый»: Невзоров — о профессоре-убийце
04:24
«Всегда был шизанутый»: Невзоров — о профессоре-убийце
Общество
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
04:06
«Кредиты душат»: Шевчук призвал простить долги россиянам
Шоу-бизнес
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
01:19
«Чей Крым?» Украинец допросил россиян в самолете
Общество
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
03:01
Украине предрекли роль «мозга» Евросоюза
Украина В мире
Россия проиграла Украине в ООН
01:26
Россия проиграла Украине в ООН
В мире Политика
Горбачев назвал виновных в развале СССР
01:17
Горбачев назвал виновных в развале СССР
Политика
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
00:15
Пьяный российский историк пытался утопить отрубленные руки
Происшествия Криминал
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
00:30
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение