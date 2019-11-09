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Иск о дискриминации: Россия проиграла Украине в суде ООН 

Газета.Ru 10 минут назад
Россия проиграла Украине в ООН
Фото: Reuters
Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины, в котором Киев обвиняет Москву в финансировании терроризма, а также в культурном уничтожении и расовой дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму. В МИД России обращение Украины в суд ООН назвали «недобросовестным», а в Совете Федерации указали, что претензии Киева являются политическими.
Международный суд ООН отклонил возражение России, касающееся рассмотрения иска Украины, которая обвиняет Москву в финансировании терроризма. Российская сторона указывала в заявлении, что суд ООН не имеет юрисдикции для вынесения решений по таким делам.
В итоге суд большинством голосов — 13 против трех — отказал России в ее претензии. Президент Международного суда ООН Абдулкави Ахмед Юсуф сообщил, что Гаага будет продолжать рассмотрение иска Киева.
Также суд 15 голосами против одного отклонил и возражения Москвы на обвинения со стороны Киева в «ведении кампании по культурному уничтожению крымских татар и украинцев в Крыму».
По словам Юсуфа, суд ООН может рассматривать иски в данной сфере, и это отражено в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает НСН.
В июне нынешнего года «недобросовестными попытками» назвали в Министерстве иностранных дел России попытки Украины задействовать в Международном суде ООН конвенции об уничтожении расовой дискриминации и борьбе с терроризмом.
«Мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», — говорилось в заявлении МИД РФ.
В январе 2017 года Киев инициировал дело на основании двух конвенций ООН: 1999 года о борьбе с финансированием терроризма и 1965 года о ликвидации всех форм расовой дискриминации, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Развязанная Киевом гражданская война на Донбассе не регулируется Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а претензии Киева о якобы незаконном возвращении Крыма в состав России не могут быть предъявлены на основании Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — подчеркнули в этой связи в МИДе РФ.
Отмечалось также, что Украина не стала «добросовестно» пытаться решить разногласия с Россией — с помощью арбитража или переговоров.
«Любые инструменты, инстанции, ситуации, в том числе по украинским морякам, которых Киев объявляет военнопленными, государство пытается использовать в политических целях. Искусственно подтащить все эти ситуации под конфликт с РФ», — убежден сенатор.
Соответственно, добавил член верхней палаты парламента, отрицать «политические» обвинения Украины оправданно и необходимо.
Месяцем ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал «вернуть» Крымский полуостров под власть Киева -— об этом он заявил в Facebook в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года — началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана. Он также пообещал «освобождение» крымчан.
«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с крымчанами. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!» — резюмировал Зеленский.
В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются.
«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны», — сказала глава организации.
Он напомнил, что Крым вошел в состав РФ добровольно, по желанию большинства жителей полуострова — на основании всенародного референдума.
«Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными. Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году», — сказал Умеров.
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Теги:
В мире , Политика , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , МИД , ООН , Совет Федерации , Гаага , Киев , Москва , Республика Крым
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