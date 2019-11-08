Евросоюз призвали учить «язык силы»

Избранная глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Европейский союз "учиться говорить на языке силы".
"Мягкой силой одной сегодня больше не хватает. Если мы, европейцы, хотим утверждать свое видение в мире, Европа должна также выучить язык силы", — заявила она, выступая на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине.
По ее словам, "это значит, во-первых, наращивать свою мускулатуру в тех сферах, где мы длительное время могли опираться на других, например, в политике безопасности".
"Во-вторых, направлять имеющиеся силы более целенаправленно туда, где речь идет о наших интересах", — пояснила фон дер Ляйен.